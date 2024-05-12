‘Ayasofya davasını’nı kazanan İsmail Kandemir vefat etti

Hayatını Ayasofya davasına adayan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir (79) vefat etti. Kandemir, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi'nde açtığı davayı kazanmayı başarmıştı. 33 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Kandemir, kurucusu olduğu dernekle 5 caminin açılmasına öncülük etmişti. Bursa Emir Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedilen Kandemir için düzenlenen törene, ailesi, yakınları, sevenleri ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.