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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Ayasofya’da bulunan yazılar Romence çıktı

Ayasofya’da bulunan yazılar Romence çıktı
AYASOFYA Camisi'nde cemaat tarafından bir mermer bloktaki yerinden çıkan taşın arkasında bulunan 5 parça rulo haline getirilmiş kağıtlar, polis tarafından muhafaza altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taşın ardından çıkanların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi ve yazılarda ne yazıldığının tespiti için İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğüne yazı yazdı. Bulunan yazılarla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Yazılardan Romence olanı çeviren Sanat Tarihçisi Selçuk Eracun, kağıtların dilek amaçlı yazıldığını ifade etti. DHA

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Ayasofya’da bulunan yazılar Romence çıktı
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