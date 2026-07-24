Ayasofya’nın ana kubbe restorasyonunda yeni dönem: Özgün doku korunacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii-i Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı.

KORUYUCU BRANDA İLE KAPLANIYOR

Kubbedeki kurşun örtünün onarılması için mevcut kurşun kaplamaların sökülerek onarılması veya yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Yapılacak uygulamaların hassasiyeti nedeniyle, kubbenin kurşun örtüsü kaldırılırken yapının hava şartlarından etkilenmemesi ve mozaiklerin zarar görmemesi için koruma tedbirleri değerlendirildi. Yapılan toplantılarda, kubbe yüzeyinin geçici olarak kapatılması gerektiği kararlaştırıldı. Bu kapsamda geçici çelik çatının yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanmasına başlandı.

'AYASOFYA'YI GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilim Heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, mozaiklerin güvence altına alındığını ve çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, "Medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı, bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Fatih'in emaneti Ayasofya, ezanla, duayla ve tüm ihtişamıyla ilelebet yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en büyük nişanesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu ifade etti.

RESTORASYON SÜRECİNDE DE İBADETE AÇIK OLACAK

Bu uygulama, yapının özgün dokusuna ve malzeme bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde titizlikle planlanırken, restorasyon süreci boyunca Ayasofya-i Kebir Camii, ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.