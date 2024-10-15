Aybüke’yi hayattan koparan Emel’e bayıltan karar

4 Eylül 2020'de Samet Kurt eşi Teslime ve 2 yaşındaki kızı Aybüke'nin içerisinde bulunduğu otomobille seyrederken İstanbul çevreyolundaki Cumhuriyet Polis Merkezi kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı kiralık otomobil lambalarda bekleyen 4 araca çarptı. Kurt çifti ile çocuklar Aybüke Kurt yaralandı. Beyin kanaması geçiren Aybüke, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 1.20 promil alkollü olduğu, kazadan bir hafta önce de alkollüyken trafik kazasına karıştığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Gümüş, kazadan 2 ay sonra görülen duruşmada 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl hapis cezası verilip, tahliye edilmişti.

BU KEZ TORBACI OLARAK GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde yaşayan Emel Gümüş'ün uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine bir süre takipte kalan narkotik polisi, geçtiğimiz Mart ayında operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda Emel Gümüş gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 16 parça halinde 16 gram ADB-Butinica maddesi, 1 adet 189,75 gram aseton ile karıştırılmış sıvı halde ADB-Butinica, 154 adet sentetik hap, 183,4 gram sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, uyuşturucu madde yapımı ve paketlemesinde kullanılan aseton makas ve materyaller, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin100 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen ADB-Butinica malzemesi ile 30 kilogram bonzai maddesinin yapılabildiği belirtildi. Emel Gümüş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 YIL HAPİS CEZASI ALDI, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Emel Gümüş hakkında Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Tutuklu yargılanan Gümüş, kendisinin satıcı değil kullanıcı olduğunu ileri sürdü. Gümüş savunmasında, "Kazadan sonra psikolojim bozuldu. Ailemde bana sırtını döndü. Uyuşturucuya bulaştım. Bende kendime iyi geldiği için bunları kullanıyorum" dediği ileri sürüldü. Mahkeme heyeti Emel Gümüş'ü 15 yıl hapse çarptırdı. Karar sonra kısa süreli baygınlık geçiren Gümüş, görevliler tarafından güçlükle salondan çıkartılabildi.