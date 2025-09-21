Ayder yaylasında kalan turistler için yoğun çalışma var

Cumartesi akşamı başlayan sağanak yağış ile birlikte Ayder yolunun kapanmasının ardından çok sayıda yerli ve yabancı turist yaylada kaldı. Cumartesi akşamı başlayan sağanak yağış sonrası Ayder deresinde su debisinin yükselmesi ile birlikte yolda oluşan heyelanlar ve derenin yolu alması sonucu yaylaya çıkan vatandaşlar yaylada mahsur kaldı.

"YOLU AÇMADAN GİTMEYECEĞİM"

Çamlıhemşin- Ayder yolunda bazı noktalarda yolun kapanması nedeniyle bölgeye çok sayıda çeşitli araçlar yönlendirilerek yoğun bir çalışma içine girdiler. Yolun iki noktadan kapandığı ve bu nedenle yaylada yaklaşık 1000 dolayında yerli ve yabancı turistin mahsur kaldığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı bölgede incelemelerde bulunurken Bakan Uraloğlu "Yolu açmadan bir yere gitmeyeceğim" dedi. Yaylada bulunan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uçak seferleri olduğu ve uçak seferlerine yetişemedikleri bilgisi alınırken Bakan Uraloğlu gerekli kolaylıkların sağlanacağını söyledi.