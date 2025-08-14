Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa etti! Özlem Çerçioğlu kimdir, CHP’den neden ayrıldı?

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Kararını kamuoyuna detaylı bir şekilde aktaran Çerçioğlu, parti içerisinde yaşadığı sorunlar ve anti-demokratik uygulamalar nedeniyle artık CHP ile aynı yolda yürüme imkânı kalmadığını belirtti.

Çerçioğlu açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık." ifadelerini kullandı.