Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa etti! Özlem Çerçioğlu kimdir, CHP’den neden ayrıldı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasıyla gündemde ilk sıraya yerleşti. Yerel yönetimde uzun yıllardır görev yapan ve pek çok kez seçim kazanarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdüren Çerçioğlu'nun istifa kararı, siyaset gündemine oturdu. Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir, CHP'den neden ayrıldı? İşte, detaylar.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Kararını kamuoyuna detaylı bir şekilde aktaran Çerçioğlu, parti içerisinde yaşadığı sorunlar ve anti-demokratik uygulamalar nedeniyle artık CHP ile aynı yolda yürüme imkânı kalmadığını belirtti.
Çerçioğlu açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık." ifadelerini kullandı.
Yaşanan süreçte hem kendi prensiplerinin hem de Aydınlılara ve ailesine verdiği sözün gereğini yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Çerçioğlu, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra, temel prensiplerim olan dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet ve kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık bulunmamaktadır." dedi.
Parti içinde yaşadıkları sorunları defalarca yetkili makamlara iletmelerine rağmen çözüm bulunamadığını belirten Çerçioğlu, "Ben ve üç belediye başkanımız; CHP içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkânı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Açıklamasının sonunda Aydın halkına seslenen Çerçioğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan, bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkına aynı prensiplerle hizmet etmeye devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum." dedi.
Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988'de Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurtdışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.
Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.
2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.
2014 yılında Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
2024 yılında 4. kez yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.