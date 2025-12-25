Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da feci kaza: 6 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 20:51

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Serhat Arpakçı’nın kullandığı otomobil takla atarken, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Fatih Mahallesi Batı Çevre Bulvarında kavşakta meydana geldi. Farklı istikametlerden kavşağa aynı anda giren Serhat Arpakçı idaresindeki otomobil ile Emrah Küçük idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Arpakçı'nın kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçta bulunan Emir Arpakçı, Özge Arpakçı, Serhat Arpakçı itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Arpakçı ailesinin yanı sıra diğer araçta bulunan Kerem Baştürk, Recep Akalın ve Emrah Küçük, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

