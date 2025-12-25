Aydın’da feci kaza: 7 kişi araçta sıkıştı!

Kaza, Efeler Mahallesi'ndeki Köroğlu Caddesi ile Batı Çevre Bulvarı kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ANA 541 plakalı otomobil ile 09 APF 005 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
7 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisi savrulan ticari araç refüjdeki trafik levhalarına çarparak yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi sıkışarak yaralandı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.