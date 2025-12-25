Aydın’da feci kaza: 7 kişi araçta sıkıştı!

Kaza, Efeler Mahallesi'ndeki Köroğlu Caddesi ile Batı Çevre Bulvarı kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ANA 541 plakalı otomobil ile 09 APF 005 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.