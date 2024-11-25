Aydın’da korkunç kaza: Otomobil takla attı: 1’i ağır yaralı!

Kaza, Soğukkuyu Mahallesi Değirmen mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametine doğru ilerleyen C.A. idaresindeki otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan C.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.