Aydın’da sağlık hizmetleri güçleniyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılı itibariyle il genelinde tamamlanan ve tamamlanması planlanan sağlık yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Aydın'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yeni tesislerin hayata geçirildiğini bazılarının da yakın bir zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi. Projeler arasında özellikle Aydın Şehir Hastanesi il genelinde sağlık altyapısını güçlendiren en büyük yatırım olarak göze çarptı. Yapılan paylaşımda, "Aydınımızda hizmet atağımız sağlık alanında hız kesmeden devam ediyor. 2025 itibariyle ilimizde tamamlanan sağlık yatırımları; Çine Devlet Hastanesi, Karacasu Devlet Hastanesi, Germencik Aile Sağlığı Merkezi, Söke Aile Sağlığı Merkezleri, Nazilli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Nazilli Sağlık Hizmetleri Kompleksi, Umurlu Aile Sağlığı Merkezi, Didim Devlet Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.