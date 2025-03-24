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Giriş Tarihi: 24.3.2025 11:11 Son Güncelleme: 24.3.2025 11:15

Aydın'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı

Aydın’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce bariyere çarptı daha sonra şarampole girdi. Korkunç kazada Umut Ergül (27) öldü, 26 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.'nin kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Umut Ergül'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı
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