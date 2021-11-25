Ayetel Kürsi Abdestsiz Okunur Mu? Ayetel Kürsi Abdestsizken Okunur Mu?

Ayetel Kürsi duasını okumanın fazileti bir hayli çoktur. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi içerisinde yer alan Ayetel Kürsi'yi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ''ayetlerin efendisi'' olarak dile getirmiştir. Bu yüzden de bu dua en çok okunan duaların başında yer alır. Ayetel Kürsi okumak isteyenler Ayetel kürsi abdestsiz okunur mu sorusuna da cevap araştırmaktadır. Peki, Ayetel Kürsi duası abdestsizken okunur mu? Ayetel Kürsi duası hangi durumlarda okunur ve hangi durumlarda okunmaz? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Ayetel Kürsi Duası Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayet olan Ayetel Kürsi, okunması en faziletli duaların başında yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Ayetel Kürsi için 'ayetlerin efendisi' ifadesini dile getirmiştir. Ayetel Kürsi duasının okunduğu ve okunmadığı durumlarda çoğu zaman akıllara takılmaktadır. Ayetel Kürsi abdestsiz okunur mu sorusu da bunlardan birisidir.

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'i tutarak okunmadığı müddetçe abdestsizken okunabilir. Ancak abdest alınarak okunması daha faziletli olduğundan abdestli halde okunması tavsiye edilir.

Ayetel Kürsi Ne Zaman Okunur?

Ayetel Kürsi, günün her anında okunabilir. Ancak bazı vakitlerde daha çok okunduğu dikkat çekmiştir. Ayetel Kürsi'nin özellikle gece uyumadan önce daha fazla okunduğu görülmektedir.

Koruyucu özelliği olan bu ayet her türlü kazadan, beladan, hastalıktan ve nazarlardan korunmak için de okunabilir.

Ayetel Kürsi, farz olan namazların ardından tesbihat öncesinde de okunmaktadır.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi İle İlgili Hadisler

"Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

"Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Muhammed b. İsâ'dan nakledildiğine göre İbnü'l-Aska' şöyle der:

"Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip,

'Kur'an'ın en faziletli âyeti hangisidir?' diye sordu. Resulullah (asm.) şöyle buyurdu:

Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm... " (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve'l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V/142).