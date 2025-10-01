Aynadaki Yabancı ne zaman başlayacak? ATV yeni dizisi Aynadaki Yabancı konusu ve oyuncuları

Yeni sezonda ekranlara damga vurması beklenen dizi Aynadaki Yabancı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başlangıç günü, yayın saati, hikayesi ve oyuncuları şimdiden merak konusu. Hafızasını kaybeden Azra'nın geçmişiyle yüzleşme hikâyesi, izleyiciyi derinden etkileyecek. Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte ATV'nin yeni dizisiyle ilgili merak edilenler…