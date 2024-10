Kastamonu'da, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay İnebolu ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Akgüney Köyü'nde M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46), M.E. (17) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı aileden 6 kişi İnebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.