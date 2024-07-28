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Giriş Tarihi: 28.7.2024 10:28 Son Güncelleme: 28.7.2024 10:52

Aynı sokaktaki esnafların park kavgası cinayetle bitti

İstanbul Zeytinburnu’nda aynı sokakta esnaflık yapan kişiler arasında araba parkı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada esnaflardan 2 çocuk babası Kadir Temiş (37) silahla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri karşı esnaftan amca İhsan D.(47) ve iki yeğenleri Gökhan D.(33) Ve Yusuf D.(18)’yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk ifadelerinde; “Dükkana gelip arabaya sürtmüşsünüz dedi. İş yerine ateş etti karşılık verdik” dedikleri öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aynı sokaktaki esnafların park kavgası cinayetle bitti

Olay, 23 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 126. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokağa aracını park etmek isteyen bir kişi Kadir Temiş'in aracına sürttü. Olayı gören Kadir Temiş ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobilde bulunan iki kişi ile Temiş arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan Temiş yere yığılırken, iki kişi Temiş'in dükkanına da silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, iki kişi olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Temiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Temiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 23 adet kovan bulundu. Kaçan iki kişinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

AMCA VE YEĞENLİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri aynı sokakta işyerleri bulunan ve olay sırasında hafif yaralanan şüpheli İhsan D. İle onun yeğenleri olan Yusuf ve Gökhan D.'yi gözaltına aldı.

AĞABEYİM SİLAHI ALIP KARŞILIK VERDİ

Şüphelilerden Yusuf D.'nin emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Kadir Temiş işyerimize geldi ve arabama çarptınız diyerek tartışma çıkardı. Ardından iş yerine doğru ateş açtı. Amcam İhsan D. Yaralandı. O sırada ağabeyim Gökhan D.'de silahla karşılık verdi" dediği öne sürüldü.

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Aynı sokaktaki esnafların park kavgası cinayetle bitti
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