Aynur’un katiline müebbet hapis

Cinayetten sonra sonra kaçan Şenol Çankaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çankaya, Aynur Çiçek'in cansız bedeninin bulunduğu gün Side'de bir apart otelde polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde Aynur Çiçek ile 30 Ekim akşamı buluşarak kendi evine gittiklerini, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını ve kıskançlık krizine girdiğini anlattı. Bu sırada sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Şenol Çankaya, Çiçek'i boğarak öldürdüğünü belirtti. 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şenol Çankaya, tutuklandı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanık Şenol Çankaya'nın, Aynur Çiçek ile alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Çiçek'in kendisine sinkaflı sözlerle 'Seninle mi uğraşacağım' şeklinde söylemlerde bulunduğunu, hem Aynur Çiçek'in kendisine küfretmesi hem de alkolün etkisiyle kadının karnının üzerine çıktığını, bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğduğunu anlattığı ifadesinde yer aldı. Sanığın olayın ardından Bolu'ya gidip geldiği ve başka birinin kimliğiyle otele kayıt yaptırdığı belirtilen iddianamede 'Kasten öldürme' suçunu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğu kaydedildi.

ŞOK YAŞADI

Manavgat'ı sarsan cinayetin karar duruşmasında Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Şenol Çankaya'nın suçu bir kadına karşı işlediği için ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Şenol Çankaya, "Eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim. Cesedi saklamak veya yok etmek gibi bir düşüncem olmadı. Beraatımı talep ederim. Çok pişmanım" dedi. Sanığın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak iyi hal indiriminden faydalanmasını talep etti. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çankaya'ya, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

'BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM'

Aynur Çiçek'in ablası Leyla Eren, mahkemenin kararına çok sevindiklerini belirterek, "Kız kardeşimin artık rahat uyuduğunu düşünüyorum. Çünkü 1,5 yıl oldu. Kendisi rüyalarımıza da giriyordu. Aslında mahkeme sürecinde çekiniyorduk, sanık çok yalan söylüyordu. Çok iftira attı, kız kardeşime. Bu nedenle daha az ceza almasından çekiniyorduk. Açıkçası çok sevindik. Ağırlaştırılmış müebbet alması bizi çok sevindirdi. Bu emsal bir karar. Çok mutluyuz. Bu gece rahat uyuyacağım, Adalet yerini buldu. Bu kararı veren hakimlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Aynur Çiçek'in diğer bir ablası Ayşe Alçiçek de kız kardeşinin başına gelenleri asla hak etmediğini söyleyerek, "Kız kardeşim hayat dolu biriydi. Hayatı seven biriydi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Böyle bir şeyin başına geleceğini hiç düşünmedik. Bunu hak etmedi. Maalesef ki, başına bunlar geldi. 3 çocuğu vardı, canice katledildi" dedi.