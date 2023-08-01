"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir? cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (1 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;