Haberler Yaşam Haberleri Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?
Giriş Tarihi: 1.8.2023 22:56 Son Güncelleme: 1.8.2023 22:56

Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 1 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir? cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir cümlesinde TDK’nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 1 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir? cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (1 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir? cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

A- 0 (CEVAP)
B- 1
C- 2
D- 3


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Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?
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