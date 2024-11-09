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Giriş Tarihi: 9.11.2024 15:07 Son Güncelleme: 9.11.2024 15:12

Ayşe ile Akif motosiklet kazası kurbanı

Manisa’da refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü marangoz Akif Karaduman (22) ile arkasındaki Ayşe Aşkın (21), yaşamını yitirdi. Gençlerin aileleri ve yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ayşe ile Akif motosiklet kazası kurbanı

Kaza, Salihli ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Akif Karaduman yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akif Karaduman ve motosikletin arkasında oturan Ayşe Aşkın'ın öldüğünü belirledi.

Sanayide marangozluk yaptığı öğrenilen Karaduman ile Aşkın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 gencin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

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Ayşe ile Akif motosiklet kazası kurbanı
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