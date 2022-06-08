Ayşe Nazlı’yı öldüren caninin cezasına onama!

İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi nitelikli olarak hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1 Şubat'taki davada İmal, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, 'kişiyi nitelikli olarak hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından tarafların itirazıyla dosya, İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin, gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığının altını çizdi. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurusunu reddetti.