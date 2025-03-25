Ayşe öğretmenin yardım çığlıklarını polis duydu

Mersin'de sınıf öğretmeni olan Ayşe S., bir süre önce erkek arkadaşı M.O.'dan ayrıldı. Genç kadının peşini bırakmayan M.O., genç kadını tehdit etti. Ayşe S., sosyal medyada üzerinden emniyet güçlerinden yardım istedi. Öğretmen Ayşe S.'nin çektiği görüntüden yola çıkan polis, şüpheliyi Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

KADININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Mersin'de sınıf öğretmenliği yapan Ayşe S., bir süre önce ayrılma kararı aldığı M.O. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Öğretmenin şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen M.O., genç kadını tehdit etmeyi sürdürdü. Elektronik kelepçe takılan M.O., iddiaya göre, genç kadının öğrencilerinin ailelerini ve arkadaşlarını da tehdit etti.

"TEK HATAM ONUNLA SEVGİLİ OLMAM"

Sosyal medyada çektiği görüntüyü paylaşan Ayşe S., "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek hatam onunla sevgili olmam. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarıda rahat gezmek istiyorum. Beni görür diye balkonda çamaşır bile seremiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

ÖNCE ADLİYEYE ARDINDAN DA CEZAEVİNE

Sosyal medyadaki görüntüyü ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Adana'da olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Şüphelinin 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti. HTS ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.O.'nun Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir apart dairede kaldığını tespit etti. Kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı yatak odasında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.