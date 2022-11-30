Öğrenci Şam Meşan, "Okulda Ayşe hocayı görmediğim için üzüldük. O bize her gün oyun oynatıyordu. Onu çok seviyorduk. Önceden ona her gün mektup verirdim. Yeni öğretmen için de sevindik ama yine de Ayşe öğretmen için üzgünüz." diye konuştu.