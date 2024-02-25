Ayşenur’u yitirdik İbrahim yaşasın

Konya'nın Ereğli ilçesinde 6 yıl önce hayatlarını birleştiren Eyüp ve Meryem Dağ çiftinin bu evliliklerinden 2021'de dünyaya gelen kızları Ayşenur'a 1 yaşındayken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Anne Meryem Dağ bu acı haberi aldığında 3 aylık hamileydi. Bir yandan kızının sağlığı bir yandan da hamilelikle uğraşan anne Dağ'ın dünyaya getirdiği oğlu İbrahim'e de henüz 25 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailenin endişesi ikiye katlanırken, Ayşenur 7 ay önce, 2 yaşına girmesine 10 gün kala hayata gözlerini yumdu. Ayşenur'a geç teşhis konulduğu için yardım kampanyası başlatamayan aile, İbrahim için ise 3 ay önce valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların henüz yüzde 2'si toplanabildi.Ayşenur'u kaybetmeden önce elinin izini ve bir tutam saçını alan Meryem Dağ, oğlu İbrahim'i de kaybetme korkusuyla yaşıyor. Bu nedenle oğlunun el izini alıp kızının el izinin yanına koyan anne Dağ, "Kendimi, kızımdan kalan bu son hatıra ile avutuyorum.Tesellisini de İbrahim'de buluyorum. Allah korusun ama İbrahim'i de kaybedersem yaşayamam. Yüreğim bir evlada dayandı ama ikisine dayanamaz. Bu hastalığa bir kurban verdim, bir kurban daha vermek istemiyorum. Oğlum uyuduğu zaman nefes alıyor mu almıyor mu diye sürekli kontrol ediyorum. Umudumu kaybetmedim. İbrahim için savaşıyorum. Yutkunma kasları çok zayıfladı. İbrahim'i yaşatırsanız, beni de yaşatacaksınız" diye konuştu.