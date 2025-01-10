Aytemiz duruşmasında yoğun güvenlik

2 Temmuz 2024 yılında Ardeşen ilçesinde markette başlayan kavganın sokağa taşması sonucu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tunca Belediye Başkanı Naci Aytemiz duruşması Rize Ağır ceza Mahkemesinde başladı. 2 Temmuz' da Ardeşen ilçesinde Belediye Başkanı Naci Aytemiz in market içinde başlayan kavga sonrası belediye Başkanın araçtan silahını alması ile başlayan silahlı çatışma sonrası ağır yaralanan Tunca Belediye Başkanı hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası H.K ve E.B olayla ilgili olarak yakalanmış ve tutuklanmıştı. İlk duruşmaları Rize Ağır Ceza Mahkemesinde başlanan olayda emniyet müdürlüğü ekipleri yoğun önlem aldı. Duruşmada sanık ve tanıkların dinlenmesine geçildi.