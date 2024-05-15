Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 84 yaşında hayata veda eden Gökçer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi dün Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Gökçer'in cenazesi, burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi. Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, İstanbul Valisi Davut Gül ile birçok sanatçı ve sevenleri katıldı. Ba kan Ersoy, "Sanat camiası için acı bir gün. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.