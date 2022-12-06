Ayvalıdere’de mavi su tehlikesi

İstanbul'da sanayi atıkları yine doğaya karıştı. Esenler'deki Ayvalıdere yağmur suyu tüneli ve atık su kanalından mavi renkte su akmaya başladı. Durumdan tedirgin olan vatandaşlar, bölgedeki fabrikaların kapatılmasını, mavi suyun Marmara Denizi'ne akmasının önlenmesini istedi. Esenler'de bulunan Ayvalıdere için, 2017'de ıslah çalışması başlatılmış, yağmur suyu tüneli ve atık su kanalına çevrilmişti.Eyüpsultan, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Zeytinburnu, Bakırköy ilçelerindeki su baskınlarının önüne geçmek için yapılan inşaat sonrasında yağmur suyu tüneli ve atık su kanalı devreye girmişti. Bölgede, imalathane, ilaç üretim tesisi, fabrika, tekstil atölyesinin yanı sıra çok sayıda yerleşim yeri, lise ve üniversite de bulunuyor. Kot yıkama fabrikalarından Ayvalıdere'ye akan mavi renkteki suyu gören vatandaşlar tedirgin oldu. Sık sık bu bölgeden geçtiğini söyleyen Raif Ünlü, "Muhtemelen sanayi atığının filtrelenmemesi sonucu oluşan bir durum.Bu gerçekten insanları korkutuyor. Marmara Denizi'ne akması önlenmeli" derken mahalle sakini Emin Esengül ise "Şu pislik, fabrikalardan geliyor. Burasının kapatılması lazım. Yüzde 90 kimyasal bu. Bayrampaşa'da kolera hastalığı da yaşanmıştı" diye konuştu. İSKİ'den yapılan açıklamada "Bayrampaşa İlçesi'nde atık su hattında meydana gelen çökme olayı Ayvalıdere'ye farklı renkte su karışmasına sebep olmuştur. Mavi renkli sular, Marmara Denizi'ne ulaşmamakta, Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarılmaktadır" denildi.