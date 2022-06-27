Ayvansaray Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un önemli yerlerinden biri olan Ayvansaray, Bizans döneminden, gerekse Osmanlı döneminden kalma pek çok tarihi mirasa sahiptir. Ayvansaray'da iki özel üniversite yerleşkeleri bulunmaktadır. Bu yönleriyle dikkat çeken Ayvansaray ziyaret edilen noktalardan bir tanesidir. Ayrıca Balat ve Fener İskelesi gibi önemli noktalara da Ayvansaray üzerinden gidildiği için Ayvansaray rotası önemli ziyaret yerlerine geçiş noktasıdır. Eğer sizde buraya gitmek istiyorsanız belirli hat bilgilerini bilmeniz gerekir. Ayvansaray Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bunu açıklayacağız. Ayvansaray Metrobüs Durağına nasıl gidilir? Hadi şimdi inceleyelim…

Ayvansaray Metrobüs Durağı Nerede?

Ayvansaray Metrobüs Durağı, Fatih'in Ayvansaray Mahallesi'nde, Ayvansaray Caddesi üzerinde yer almaktadır. "Defterdar Mahallesi, E-5 Karayolu (İstanbul Çevre Yolu)" adresinde bulunmaktadır.

Ayvansaray Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünden 31. Söğütlüçeşme yönünden 15. duraktır. Duraktan Ayvansaray - Eyüpsultan Metrobüs İstasyonu'na yaklaşık 1 km. yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca istasyon ile Ayvansaray İskelesi arasında yaklaşık 200 metre yürüme mesafesi vardır.

Ayvansaray Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Otobüs: 32M, 41AT, 41ST, 500L, 500T, 97M, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU

Metro: M1A, M1B

Minibüs / Dolmuş: B-46

Tramvay: T5 (Eminönü - Alibeyköy Cep Otogarı) Tramvay Hattı (Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı)