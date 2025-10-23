Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden detaylar: Sahte evraklar Rıza Akpolat’ın talimatıyla hazırlandı





''ÖRGÜT LİDERİNİN 10 MİLYON LİRA VERDİĞİ DOĞRULANMIŞTIR''

İddianamede, "Herhangi bir mecrada satış ilanı bulunmayan taşınmaz için en düşük bedel tespitli değerleme raporunu sözde ihalede esas alıp, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın yakın arkadaşları şüpheliler Mehmet Arıca ve Ahmet Başdaş'ı ihaleye teklif vermiş gibi göstererek satışın gerçek değerinin çok üzerinde, şeffaf ve rekabetin sağlandığı ortamda yapıldığı görüntüsü vermek amaçlanmıştır. İstanbul'un emlak değeri en pahalı bölgelerinden biri Beşiktaş'ta bulunan taşınmaz için satış tarihine yakın, güncel tarihli değerleme raporunun esas alındığı ve açık artırma ya da ihale usulüyle yapılacak bir satışta taşınmaz, suç örgütü liderinin verdiği değerin çok üzerinde fiyata satılmış olacaktı ancak taşınmaz düşük bedelle, gizlice satılarak gerçek bedel ile aradaki fark Rıza Akpolat ve belediye yöneticileri arasında paylaşılmıştır. Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın tapu işlemlerinin yapıldığı gün 10 milyon lirayı belediye binasında, Alican Abacı'nın odasında Ozan İş'e verdiğine ilişkin beyanı ve para çekilmesine ilişkin dekontu sunması, şüpheli Ozan İş'in paranın varlığını kabul etmesi, kendisinin de o sırada Beşiktaş Belediyesi'nde olmasına rağmen inkar edip, paranın Alican Abacı'ya verildiğini belirtmesi dikkate alındığında örgüt liderinin 10 milyon lira verdiğini doğrulamıştır'' ifadelerine yer verildi.