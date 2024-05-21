Azmin adı Ayşenur

Konya'da yaşayan cam kemik hastası 29 yaşındaki Ayşenur Şen, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitirip büyük bir başarıya imza attı. Doğuştan cam kemik hastası olan Şen, liseyi bitirdikten sonra 7 yıl kadar eğitimine ara verdi. Ailesinin desteğiyle üniversite sınavlarına hazırlanıp 2020'de Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nü kazanan genç kız, çok çalışmanın karşılığını mezun olurken aldı. Şen, fakülte ikincisi ve bölüm birincisi olarak mezun oldu.Bölüme girerken hedefinin birinci olmak olduğunu anlatan Ayşenur Şen, "Çalıştım ve oldu. Bu başarıyı bekliyordum. Herkes beni alkışladı. Hocalarım duygulandı. Kafama koyduğum her şeyi yaptım. Çok zorluklar çektim, ameliyatlar oldum ama pes etmedim. Şimdi de yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum. Akademisyenlik hayalim var" dedi. TÜBİTAK destekli bir proje yürüttüğünü de belirten Ayşenur Şen, "Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet durumlarının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma. Veri toplama süreci devam ediyor" diye konuştu.