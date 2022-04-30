Azra Gülendam Haytaoğlu’nu 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Vahşette çok kritik gelişme!

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinin heyet raporunda "şahıstan alınan anamnez yapılan ruhsal durum muayenesi ve incelenen evraklar neticesinde şahsın iletişiminin iyi yargılama ve soyut düşüncesinin olağan olduğu bu bağlamda şahsın işlediği iddia edilen suça yönelik suç tarihinde cezai sorumluluğu tam olduğu TCK/32 kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır" denildi.