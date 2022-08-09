Aztek Teknoloji halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? Aztek halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?

Aztek Teknoloji halka arz ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler de Aztek Halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. Halka arzlarda yatırımın nasıl yapılacağı önemlidir. Bu sebeple Aztek Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı sorusu yöneltiliyor. Peki, Aztek halka arz fiyatı ne kadar? Aztek halka arz hangi tarihler arasında? İşte detaylar!
AZTEK HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLER ARASINDA?
Aztek Teknoloji, 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilecek. Sonuçlar 15 Ağustos tarihinde yayımlanacak
AZTEK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Aztek teknoloji halka arz oransal şekilde talep toplayacak.