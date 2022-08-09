Aztek Teknoloji halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? Aztek halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?

Aztek Teknoloji halka arz ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler de Aztek Halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. Halka arzlarda yatırımın nasıl yapılacağı önemlidir. Bu sebeple Aztek Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı sorusu yöneltiliyor. Peki, Aztek halka arz fiyatı ne kadar? Aztek halka arz hangi tarihler arasında? İşte detaylar!