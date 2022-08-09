Haberler Yaşam Haberleri Aztek Teknoloji halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? Aztek halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:12 Son Güncelleme: 9.8.2022 14:12

Aztek Teknoloji halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? Aztek halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?

Aztek Teknoloji halka arz ediliyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından Aztek Teknoloji halka arz onaylandı ve böylece yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için yeni bir halka arz fırsatı doğdu. Büyüyüp yanında yatırımcıyı da büyütmek isteyen şirketler, kendilerini halka arz edip böylece daha hızlı gelişme imkanı buluyor. Yatırımcılar da Aztek Teknoloji halka arz ne zaman, fiyatlar ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, Aztek teknoloji halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankaya yatırılıyor? İşte detaylar!

Aztek Teknoloji halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? Aztek halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?

Aztek Teknoloji halka arz ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler de Aztek Halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. Halka arzlarda yatırımın nasıl yapılacağı önemlidir. Bu sebeple Aztek Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı sorusu yöneltiliyor. Peki, Aztek halka arz fiyatı ne kadar? Aztek halka arz hangi tarihler arasında? İşte detaylar!

AZTEK HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Aztek Teknoloji, 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilecek. Sonuçlar 15 Ağustos tarihinde yayımlanacak

AZTEK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Aztek teknoloji halka arz oransal şekilde talep toplayacak.

AZTEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Aztek halka arz pay başına 10,90 TL'ye talep toplayacak. 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL'ye yükselecek, 5 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecek.

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Aztek Teknoloji halka arz ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında? Aztek halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?
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