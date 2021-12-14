B Sınıfı Ehliyet Nedir? B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır, Nasıl Alınır?

B sınıfı ehliyet ülkemizde en yaygın olarak alının ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet, genel olarak belirli boylara kadar olan otomobil ve traktörleri kapsamaktadır. Yani bir otomobil sürebilmek için gerekli olan ehliyet B sınıfı ehliyettir. Peki B sınıfı ehliyeti kimler alabilir ve nasıl alabilir?

B SINIFI EHLİYET NEDİR?

B sınıfı ehliyet genel olarak belirli bir uzunluk ve ağırlığa kadar olan otomobilleri ve traktörleri sürebilmek için gerekli olan ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet almak isteyen kimselerin, B sınıfı ehliyete başvurmaları gerekmektedir. Bu sınıfın alt dalı ise B1 sınıfı olarak adlandırılmaktadır. B sınıfı ehliyet; M, B1 ve F sınıflarındaki tüm araçları kullanma imkanını da beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde yeni kanunla birlikte ehliyet kullanım süresi belirli bir yıla bağlanmıştır. B sınıfı ehliyetin de geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca B sınıf ehliyete sahip olabilmek için asgari yaş sınırı 18'dir. Bu sınıfa ait bir aracı kullanmak içinse deneyim ve tecrübe şartı aranmamaktadır. B sınıfı ehliyetin azami yüklü ağırlığı 4.250 kilogramdır.

Asgari yaş sınırı 18 olup deneyim ve tecrübe aranmamaktadır. B sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır.

B SINIFI EHLİYET BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkemizde ehliyet alabilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar her ehliyet sınıfına özel olarak düzenlenmiştir. B sınıfı ehliyet başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

18 yaşını doldurmuş olmak,

Aile hekimi yahut alanında uzman bir doktor tarafından düzenlenecek olan "sürücü olur" isimli sağlık raporu almak,

Diploma yahut öğrenim belgesi,

Sabıka kaydına ilişkin adli sicil belgesi,

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmamış olması.

Kişi gerekli belgeler ile sürücü kursuna başvurup, sürücü eğitimini başarı ile tamamladıktan ve gerekli sınavlardan geçtikten sonra, B sınıfı ehliyet almaya hak kazanmaktadır.

B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

B sınıfı ehliyet birçok aracı kapsamaktadır. B sınıfı ehliyete sahip insanlar aşağıdaki araçları kullanabilir;

Düz vites otomobil,

Otomatik vitesli otomobil,

Kamyonet,

Motor bisiklet,

Traktör

Traktör aslında F sınıfı, motor bisiklet ise M sınıfı ehliyet kategorisine aittir. Lakin B sınıfı ehliyet, bu iki ehliyet türünü kapsamaktadır. Bu nedenle B sınıfı ehliyete sahip olan kimseler harici bir işleme gerek kalmaksızın bu araçları da kullanabilirler.

B SINIFI EHLİYETLE KULLANILAN MOTORLAR

B sınıfı ehliyet ile motor kullanılamamaktadır. Motorlara özel ehliyet sınıfı A olarak adlandırılmaktadır. Motor kullanmak isteyen kimselerin A sınıfı ehliyet almaları gerekmektedir. B sınıfı ehliyetle kullanılan motorlar, sadece motor bisikletlerdir.

B SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

B sınıfı ehliyet almaya hak kazanmak için kişinin belirli bir yaşta olması gerekmektedir. B sınıfı ehliyete başvurabilmek için asgari yaş sınırı kanunlarla 18 olarak belirlenmiştir. Yani kişinin B sınıfı ehliyet alabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

B SINIFI EHLİYET ÜCRETLERİ

İlk defa B sınıfı ehliyet alacakların yatırmaları gereken bazı ücretler bulunmaktadır. Bu ücretler Harçlar Kanununun Genel Tebliğinin 78 numaralı maddesinde belirtilmiştir. B sınıfı ehliyet fiyatları 3 adet işlemi kapsamaktadır. Bunlar ehliyet harcı, ehliyet kart ücreti ve hizmet bedelidir.

İlgili kanuna göre 2021 yılı için b sınıfı ehliyet harcı 820,10 TL'dir. Bunun haricinde yatırılması gereken bir diğer ücret değerli kağıt bedelidir. Bundan kasıt ehliyet kart ücretidir. Bunun bedeli ise 225TL olarak belirlenmiştir. Ödenmesi gereken son ücret ise hizmet bedelidir. Bunun meblağsı ise 45TL'dir. Yani toplamda B sınıfı ehliyet almak isteyen bir kişinin 1090,10 TL harç ücretini ödemesi gerekmektedir.

Ayrıca B sınıfı ehliyete sahip olmak için bir sürücü kursuna da kayıt olmak gerekmektedir. Bu kurslarında belirli bir ücreti bulunmaktadır. Lakin bu meblağ şehirden şehre, kurstan kursa değişebilmektedir. Lakin genel fiyat ortalaması 1.950TL olarak bilinmektedir.

Bunlara ek olarak ehliyet sınavına da girebilmek için ödenmesi gereken ek bir ücret bulunmaktadır. B sınıfı ehliyet sınav giriş ücreti 2021 yılı itibari ile 230TL'dir. O halde B sınıfı ehliyet almak isteyen bir kimsenin ödemesi gereken toplam ücret 3.270 TL'dir.

B SINIFI EHLİYET 6 TEKER ARAÇ KULLANABİLİR Mİ?

B sınıfı ehliyetin tekerlek sınırı bulunmamaktadır. Yani B sınıfı ehliyete sahip olanların araçlarının teker sayısı önemsizdir. B sınıfı ehliyete sahip kimseler 6 teker de kullanabilir, 10 tekerde. Tekerlek sayısı kısıtlaması yoktur. Önemli olan aracın cinsi ve ağırlığıdır.