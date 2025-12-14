Haberler Yaşam Haberleri ‘Baba beni kurtar, ölüyorum’
Giriş Tarihi: 14.12.2025

'Baba beni kurtar, ölüyorum'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geçen 24 Kasım'da zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın son sözleri ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı genç kızın babası Musa Topal ifadesinde, "Üç kez gittiğimiz Seydikemer Devlet Hastanesi, serum verip ilaç yazarak gönderdi. Doktor bir sıkıntı kalmadığını ve kızımın evde dinlenmesini söyledi. Eve geldik. Neslinur saat 12.00 sıralarında yanıma gelerek 'Baba ben ölüyorum. Beni kurtar, çok kötüyüm' dedi. Hemen aracımla Fethiye Devlet Hastanesi'ne yola çıktım. Eşim yolda 112'yi arayarak durumu bildirdi. Fethiye girişinde kızımı ambulansa aldılar" dedi.
