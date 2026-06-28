Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Cemil Müderrisoğlu'nun cenazesi, Düzce Merkez Büyük Camisi'ne getirildi. Gazeteci Okan Müderrisoğlu ile ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde Cemil Müderrisoğlu için Merkez Büyük Camii'nde öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Törene, Müderrisoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eski bakanlardan Ahmet Arslan, Sabah Gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü Kemal Kök, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Özdemir, Turkuvaz Medya Yönetim Hizmetleri ve İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ve vatandaşlar katıldı.

Baba Müderrisoğlu dualarla uğurlandı | Video

Namaz sonrasında Cemil Müderrisoğlu'nun cenazesi Sakarya'ya uğurlandı. Sakarya'nın Erenler İlçesi'ndeki Erenler Aile Kabristanı'nda getirilen Müderrisoğlu burada dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

İletişim başkanı Burhanettin Duran hayatını kaybeden Cemil Müderrisoğlu için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Duran, "Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun muhterem babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun" sözlerine yer verdi.