Baba-oğul kavgasında kan aktı

Sarıyer'de iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunan Ercan Ş. (35) ile babası Bahri Ş. (62) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ercan Ş., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken şüpheli tutuklandı. Ercan Ş. ifadesinde, "Balık poşetinden biraz su aktı, babam bu yüzden bağırıp saldırdı" dedi. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ercan Ş.'nin 9, babası Bahri Ş.'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İfadesinde, babasının alkol kullandığı zaman aralarında tartışma çıktığını söyleyen Ercan Ş. "Aramızda adli olaylar meydana gelmiş ve benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Beni sürekli evden kovuyordu, pişmanım" dedi.