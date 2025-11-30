Haberler Yaşam Haberleri Baba-oğul kavgasında kan aktı
Giriş Tarihi: 30.11.2025

Baba-oğul kavgasında kan aktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Baba-oğul kavgasında kan aktı
Sarıyer'de iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunan Ercan Ş. (35) ile babası Bahri Ş. (62) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ercan Ş., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken şüpheli tutuklandı. Ercan Ş. ifadesinde, "Balık poşetinden biraz su aktı, babam bu yüzden bağırıp saldırdı" dedi. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ercan Ş.'nin 9, babası Bahri Ş.'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İfadesinde, babasının alkol kullandığı zaman aralarında tartışma çıktığını söyleyen Ercan Ş. "Aramızda adli olaylar meydana gelmiş ve benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Beni sürekli evden kovuyordu, pişmanım" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Baba-oğul kavgasında kan aktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz