Baba-oğul tartışması kanlı bıtti

Çorum'da, Murat Yılmaz (37), htartıştığı babası Yaşar Yılmaz'ı (59), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay önceki gece Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yaşar Yılmaz'ı silahla vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemede, Yılmaz'ın oğlu Murat Yılmaz tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından şüphelinin otomobille evden uzaklaştığını belirleyen ekipler, aracı takibe aldı. Şüpheli Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan Murat Yılmaz götürüldüğü Çorum Emniyetinde suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

İZMİR'DE AİLE FACİASI

Bu arada, İzmir'in Tire ilçesinde bir şahıs, evde tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü. Dallık Mahallesi'ndeki olayda Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın Kaya (28) ve eşi Gülşen Kaya (50) arasında tartışma çıktı. Baba, tartışmanın büyümesi üzerine, av tüfeğiyle oğluna ve eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülşen Kaya hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.