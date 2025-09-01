Baba Özübek SABAH’a konuştu... Sokak çetelerine çözüm bulunsun

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Kenan Efe Özübek, 30 Ağustos günü arkadaşlarıyla birlikte belediyenin düzenlediği bir konsere gitti. Konserde Özübek ve arkadaşları başka bir grupla 'ne bakıyorsun' diyerek tartıştı. Özübek ve arkadaşları konser çıkışında tartıştıkları grupla karşılaştı. Konser sonrası çıkan kavgada Özübek, tekme ve tokatlarla darp edilerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komaya giren çocuk, kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası polis harekete geçti. Olaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OĞLUM ÖLEBİLİRDİ"

SABAH'a konuşan baba Mustafa Özübek, yaşananlara tepki göstererek "Oğlum bugün ameliyata girecek, çenesinde iki kırık var. Tanıdığımız insanlar değiller. Oğlum, arkadaşlarıyla konserden çıktıktan sonra yürürken kalabalık bir grup görmüş. Gruptakiler 'ne bakıyorsun' demiş. Daha sonra yaklaşık 10 kişi oğluma saldırmış. Olayın özeti bu" ifadelerini kullandı.