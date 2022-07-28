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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:43

Baba Parası konusu ve oyuncu kadrosu: Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

28 Temmuz Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Baba Parası filmi sinemaseverler ile buluşacak. 2020 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Baydemir oturuyor. Komedi türünde olan filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir gibi isimler yer alıyor. Peki; Baba Parası filmi konusu nedir? Baba Parası filmi oyuncuları kimler?

Baba Parası konusu ve oyuncu kadrosu: Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Baba Parası filmi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerinde büyük bir servete konacak ve eğlenceli hikaye burada başlayacak. Kardeşler yasal varis olmalarına rağmen mirasın tamamına sadece biri sahip olacak. Peki, Baba Parası filmi konusu nedir? Baba Parası filmi oyuncuları kimler?

BABA PARASI FİLMİ KONUSU

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

BABA PARASI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2020

Yönetmen : Selçuk Aydemir

Türü : Komedi

Oyuncular : Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin

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Baba Parası konusu ve oyuncu kadrosu: Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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