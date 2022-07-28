Baba Parası konusu ve oyuncu kadrosu: Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

BABA PARASI FİLMİ KONUSU

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.