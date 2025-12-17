Baba ve kızın ölümünde acı detay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde baba ve kızı ölü bulundu. Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Nazmi Aybey yakınları tarafından evde asılı halde ölü bulundu. Aynı binada bulunan 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey ise yatakta ölü halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan incelemede baba Nazmi Aybey'in kızını boğarak öldürdükten sonra terasa çıkarak kendini astığı belirlendi. Beş kişilik Aybey ailesinde anne ile babanın binanın üst katında, 3 kız kardeşin de girişteki dairede ayrı yaşadıkları öğrenildi. Baba ile kızı arasında husumet olduğu değerlendirilirken cenazeler bugün toprağa verilecek.