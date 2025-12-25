Haberler Yaşam Haberleri Babaannesini bıçakladı
Giriş Tarihi: 25.12.2025

Manisa'da önceki akşam saatlerinde B.K.G. (16) evde bulundukları esnada babaannesi Nazen Gümüş'le (73) tartıştı. Sebebi belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G., babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı. Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.K.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hâkimlikçe tutuklandı. Hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.'nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin'de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi.
