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Giriş Tarihi: 9.9.2024 13:12 Son Güncelleme: 9.9.2024 13:57

Baban yoksa Devlet baban var Elif

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit kızı Elif Odabaşı’yı ilk ders gününde yalnız bırakmadı. Şehit kızını makam aracıyla evinden alan alarak okuluna götüren Aydın, minik Elif’i alnından öperek öğretmenlerine teslim etti. Sosyal medyada taktir toplayan paylaşıma “Baban yoksa devlet baban var Elif” yorumları yapıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Baban yoksa Devlet baban var Elif

Kayseri'de şehit düşen polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif Odabaşı, ilk ders gününe büyük bir sürprizle uyandı. Heyecanla okuluna gitmek için annesiyle birlikte evinden çıkan minik Elif'i evlerinin önünde Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın bekliyordu. Aydın, ilköğretim öğrencisi Elif Odabaşı'nı makam aracıyla okuluna götürdü.

Motosikletli polislerinde eşlik ettiği Elif'i okuluna getiren Emniyet Müdürü Atatunr Aydın, şehit kızını alnından öperek başarılar diledi. Aydın Minik Elif'e hediyeler de verdi. Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın bu davranışı büyük taktir topladı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma "Babam yoksa devlet baban var Elif" yorumunda bulundu. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise; "Bir an yüzlerini güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Allah mekanlarını cennet etsin ve bizleri onlara mahcup etmesin. Önce Allaha sonra öğretmenlerimize emanet Elif'imiz" dedi.

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Baban yoksa Devlet baban var Elif
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