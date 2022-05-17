‘Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar’! Esilla, babasını çalışmaya gitti sanıyor!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Umutcan Sapan cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Umutcan Sapan'ın ölümüne neden olan sanıklar Samet Tekgül ve Mehmet Kağan Tekgül hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından iddianame hazırlandı.
Müebbet hapis cezası istenen sanıklar hakkında hazırlanan iddianame İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanması istendi. Sanıklar 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
Babası onun kahramanıydı. Ben şimdi torunuma öldüğünü nasıl söylerim. Ben mahkemede katillerin karşılarına geçip 'Ben torunuma bunu söyleyemedim. Esila'ya babasını neden öldürdüğünüzü siz söyleyin' diyeceğim. Bunu torunuma onlar izah edecekler" dedi.
KATİLE İNDİRİM ACIMI İKİYE KATLADI
Sırma Aydın, "Ben torunuma babasının öldüğünü söylersem her gün ağlayacak. Onun gözyaşlarına nasıl hakim olacağım. Ona her gün bu durumu nasıl izah edebilirim? Olay yaşandığı günden beri gözüme uyku girmiyor. Her gün oğlumla birlikte ben de bir kez daha ölüyorum.
Katillere haksız tahrik indirimi uygulayarak acımıza acı kattılar. Sanıklardan tutuksuz yargılanan Mehmet Kağan Tekgül evimizin yanında oturuyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Bu beni daha çok üzüyor" diye konuştu.
BIÇAK VE BEYZBOL SOPASIYLA PARKA GERİ GELDİLER
Umutcan Sapan'ın avukatı Abdi Yaşar, "Müvekkilim Sırma Aydın'ın oğlu Umutcan'ın ölümüne sebep olan sanık, olayın yaşandığı gün akşam 8-9'dan itibaren arkadaşları ile birlikte alkol almaya başlamış. Umutcan ve arkadaşları parkta otururken önce onlara sataşmış, sonra da olay yerinden ayrılıp eve gidip, ekmek bıçağı ve sopalarla geri gelmiştir.
Umutcan'ın yalnız kaldığını görünce amcasının oğlu ile beraber gelip beyzbol sopasıyla dövmüş, sonra da kalbinden bıçaklayarak öldürmüştür. Sanıkların ifadeleri birbirinden farklı ve çelişkili. Bu da gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarını gösteriyor" dedi.
TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME
Ailenin avukatı Abdi Yaşar, "Her ne kadar iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı haksız tahrik sonucu bu eylemin gerçekleştiğini iddianamesinde yer vermiş ise de ilk kavgadan sonra 1.5-2 saat kadar bir zamanın geçmiş olması, sanıkların evden ekmek bıçağı ve beyzbol sopası getirmesi tasarlayarak adam öldürdüklerine karine oluşturur.
Umutcan'ın ardında küçük bir kız çocuğu ve her gün mezarlığa gidip ağlayan annesi kaldı. Tek temennimiz sanıkların en yüksek cezayı almasıdır" şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Olay, 1 Ağustos 2021 saat 00.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi 9110/3 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi. 23 yaşındaki Umutcan Sapan, Semih Ömercan Sapan (31) ile Samet Tekgül ve Mehmet Kağan Tekgül arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Umutcan Sapan göğsünden ve diğer 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Umutcan Sapan ve Semih Ömercan Sapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Samet Tekgül ve Mehmet Kağan Tekgül, Katip Çelebi Üniveritesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Umutcan Sapan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.