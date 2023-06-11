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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Babasının boğazını kesti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Babasının boğazını kesti
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için sürekli ailesiyle tartışan Ü.A. (32), dün sabah kahvaltı öncesi babasından para isteyince yine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyen Ü.A., mutfaktan aldığı bıçakla babası Mehmet Ali Akarsu'yu (63) göğsünden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan babasının bu kez de boğazını kesti. Anne ve kızın imdat çığlıklarını duyan komşular durumu 112 Acil Servis Ekipleri'ne ihbar etti. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Mehmet Ali Akarsu, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servi bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polhis ekipleri şüpheli Ü.A.'yı olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Polis ekipleri anne ve kızı da kilitli oldukları odadan kurtardı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ali Akarsu'nun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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Babasının boğazını kesti
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