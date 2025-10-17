Babasının gözyaşlarıyla beklediği Kerem ve arkadaşından acı haber

Hatay'da 4 gündür babasının gözyaşları içinde "Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" sözleriyle kendisinden haber beklediği 16 yaşındaki Kerem Güney ve arkadaşı 22 yaşındaki Adnan Demircan'ın cansız bedenleri Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde bulundu. İlk belirlemelere göre motosiklette seyreden iki arkadaşın direğe çarptıktan sonra menfeze uçtukları belirlendi. Çorum'da ise 16 yaşındaki Muhammet Sait Büker'in kullandığı motosiklet köprüden çaya uçtu. Büker hayatını kaybederken motosiklette bulunan Yasin Murat Kaşıkçı (17) hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Büker'in Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.