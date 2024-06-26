Babasının şampiyon kızı

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Bilge Atağ, henüz 10 yaşındayken başarısıyla öğretmenlerinin ve ailesinin dikkatini çekti ve özel okulların bursluluk sınavına girdi. Bir kolejden yüzde 100 burs kazanan genç kızın hayatı, döküm fabrikasında endüstri mühendisi olarak çalışan babasıyla okula kaydını yapmaya giderken bir anda altüst oldu. Atağ'ın babası yerler buzlu olduğu için kayıp düştü. Beyin kanaması geçiren baba, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kızının doğum gününde hayatını kaybetti. Tarifsiz acı yaşayan genç kız ders çalışmayı hiç bırakmadı. Liseyi birincilikle bitirerek üniversite sınavına girdi. Yapay zeka mühendisliği okumayı hedefleyen Atağ, Anadolu'daki kız çocuklarına ilham olmak istiyor. Bilge'nin bir başka hedefi ise Nobel alan ilk Türk kadını olmak...Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü'nden birincilikle mezun olan Bilge Atağ, ailesinin gurur kaynağı oldu. Kardeşlerinin de kaderini değiştiren Atağ, babasının kaybını yönelik şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte yapabileceğim tek şeyin çalışmak olduğunu bir kez daha anladım ve babam hastanede olduğu zaman bile ders çalışmaya devam ettim." Atağ, "Lisede eğitim bursu alıyordum ancak bu sadece eğitim masraflarını kapsıyordu. Servis, yemek gibi giderleri karşılamıyordu. Annem, kardeşim ve benim için büyük çaba gösteriyordu. Okula yürüyerek gidiyordum ama yetmiyordu. Kardeşim ve kendim için burs araştırması yaparken SEY Vakfı'nın asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına sağladığı bursu gördüm. SEY Vakfı bursuyla, lisede Bahçeşehir Koleji'nde eğitimimi tamamladım. Kardeşime yapılan zeka testinde üstün zekalı olduğu belirlendi. Bahçeşehir Koleji'nin de sahibi olan Yücel ailesi, kardeşimi üstün potansiyelli çocuk eğitim programına dahil etti. Şu an o da 6'ncı sınıf öğrencisi" diye konuştu.Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yapay Zeka Mühendisliği ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal yapmayı planlayan Atağ, nöromühendislik alanında çalışıp, yapay zeka teknolojilerini insan sinir ağlarından esinlenerek geliştirmek istiyor. Nobel alan ilk Türk kadını olmayı hedefleyen Bilge, "Hayat hepimize eşit fırsatlar sunmuyor. Hepimiz farklı hayatlarda doğuyor, yaşamımıza yön veriyoruz. Zorlu süreçler kimseyi yıldırmamalı" dedi.Akademik başarıları kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Atağ, Anadolu'daki çocuklara bilimi sevdirmek için deprem bölgelerinde ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 500 saatten fazla gönüllü çalıştı. TÜBİTAK Olimpiyat takımına dahil oldu. Lisanslı yüzücü olarak spor hayatına da devam eden genç kız, geçen haziran ayında Young Guru Academy Global Impact Highschool Programı'na katılarak dünya sorunlarına teknoloji temelli çözümler üretmek için çalışmalara başladı. Bu süreçte Harvard ve MIT gibi üniversitelerin akademisyenlerinden de mentorluk aldı.