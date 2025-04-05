İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Zehra Düzgün, babasının tavsiyesiyle kule vinç operatörü oldu. Motorlu araçlara ilgisi nedeniyle ehliyetini alan Düzgün, önce depo görevlisi, ardından güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Babasının yönlendirmesiyle vinç operatörlüğüne ilgi duyan Düzgün, eğitim alarak mesleğe adım attı.Altı aydır kule vinç operatörü olarak çalışan Düzgün, yüksekten korkmadığını ancak ilk başlarda yükün havada sallanmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi. Zamanla meslekte ustalaştığını belirten Düzgün, "Kadınların da bu tür mesleklere yönelmesi gerekir. Cesaret eden herkes başarabilir" dedi. Türkiye'de kule vinç operatörü kadın sayısının az olduğunu vurgulayan Düzgün, daha fazla kadının bu alanda çalışması gerektiğini belirterek, "Manzaram güzel, işimi seviyorum. Kadınlar korkmadan denesin" ifadelerine yer verdi.