Denizli’de yürek sızlatan görüntü... Babasına böyle veda etti

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden maden işçisi Mustafa Karahan Acıpayam İlçesi Hisar Mahallesinde toprağa verildi.

2 çocuk babası olan 35 yaşındaki Mustafa Karahan Hisar mahalle mezarlığında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, sevenleri, mahalle halkı ve ailesinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde ise 4 yaşındaki oğlu Nebi Karahan babasını tabutu başında uğurladı.

Göçükte hayatını kaybeden Kadir Özer ise memleketi Kars'ta toprağa verilecek.