Bademli Kamp Alanları - En İyi Bademli Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tatil dendiğinde akla gelen bölgelerden biri ülkemizin gözde bölgesi olan Ege Bölgesidir. Denizi, doğası ve insanı ile her zaman tatil severlerin vazgeçilmez bölgesidir. Ege bölgesinde bulunan İzmir ilimizin güzel ilçelerinde çadır tatili yapmak isterseniz Bademli kamp alanları tam size ve isteğinize uygun bir yer olacaktır. Dikili Bademli kamp alanı nerede? İşte en iyi Bademli kamp alanları içeren bu listemizi sizin için hazırladık.
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Ege bölgesi kamp alanları son dönemlerin popüler tatil mekanları haline gelmekte. Ülkenin farklı yerlerinden hem denize girmek hem de çadır kampı yapmak için Bademliye gelen yerli turistler bulunmaktadır. Biz de bu yazımızda en iyi Bademli çadır kamp alanlarını sizler için hazırladık. Eğer siz de tatilinizi çadır kampı olarak geçirmek istiyor ve uygun bir yer arıyorsanız Dikili Bademli kamp alanı yazımız tam size göre. Yol tarifi ile Bademli çadır kamp alanları nerelermiş, beraber bakalım.
En İyi Bademli Çadır Kamp Alanları
İzmir'in Bademli ilçesinde ücretli ya da ücretsiz kamp yapabileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Şimdi sizin için liste halinde yazacağımız kamp alanlarının bazıları ücretli bazıları ücretsiz olarak karşınıza çıkabilmektedir. Yol tarifi ile Bademli çadır kamp alanı için tercih edebileceğiniz alanlar aşağıdaki gibidir;
Zindancık Koyu Kamp Alanı: Ücretsiz bir çadır kamp alanıdır. Bademli merkeze 10 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çevredeki sakinler tarafından saklı kalmış koy olarak da bilinen bir kamp alanıdır.
Killik Koyu Kamp Alanı: Bademlide bulunan diğer ücretsiz çadır kamp alanlarından biri de Killik koyudur. Bademli merkezde olması dolayısıyla da sık tercih edilen bir çadır kamp alanıdır.
Çam Kamping: Ücretli kamp alanlarından biri olarak karşımıza çıkan çam kamping hem deniz keyfini doyasıya yaşayacağınız hem de kamp alanı olarak karşınıza çıkacak bir yer. Kendi çadırınız ile gidebileceğiniz gibi çadır kiralayabileceğiniz bir alandır. Ücretlendirmeleri değişiklik gösterebildiği gibi genel olarak 70 ile 100 TL arasındadır.
Deniz Çadır Kamp Alanı: Kamp alanları içinde ücretli kamp alanlarından biri de deniz çadır kamp alanıdır. Ücretlendirmesi ve indirimleri değişiklik gösterebilmektedir. Merkezi konumu olan çadır kamp alanıdır.
Üç Çınarlar Çadır Kamp: Ücretli çadır kamp alanlarından bir diğeri de üç çınarlar kamp alanıdır. Sakin ve sessiz bir kamp alanı olarak karşımıza çıkan alanlardandır.
Zeytin Gölgesi Kamp Alanı: Denize yakın konumu ile sıklıkla tercih edilen çadır kamp alanlarından biridir. Ücretli bir çadır kamp alanıdır.
Eos Camping: Geniş kamp alanı bulunan çadır kamp alanlarından biridir. Deniz kenarı muhteşem bir kamp deneyimi yaşamak isteyenler rahatlıkla tercih edebilir.
Tekin Aile Kampı: Özellikle ailelerin tercih edebileceği geniş bir kamp alanıdır tekin aile kampı. Fiyatları sezonluk olarak güncellenmektedir. Bademli merkezde bulunan kamp alanının ulaşımı da Bademli şehir merkezi olarak sağlanmaktadır.
Almondville Bungalows: Çadır kamp alanı olmasa da bungalov evlerde konaklama imkanı sunan ücretli bir kamp alanıdır. Bademli merkezde bulunan bungalov evleri geniş bir alan içindedir ve kendi plajı bulunmaktadır.
Panorama Park Kamp Alanı: Pisa koyunda bulunan geniş bir çadır kamp alanıdır. Ücretli bir alandır.