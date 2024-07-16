Bafa Gölü’nü kurtarma planı

Nesli tehlike altında bulunan bir çok kuş türüne üreme ve kışlama ortama sağlayan, Ege bölgesinin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü'nü kurtarma için harekete geçildi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, bölge halkı TBMM'ye başvurarak Bafa Gölü'nde kirlilik oranının arttığını, iklim değişikliği nedeniyle kuruma belirtilerinin oluştuğunu, sulama imkanlarının oldukça sınırlandığını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Bafa Gölü için Devlet Su İşleri (DSİ) raporlarına da yansıyan tehlikelerin başında kirlilik geliyor. Kirliliğin en büyük kaynağı da Büyük Menderes nehri. Büyük Menderes havzası boyunca yoğunluklu olarak Uşak, Denizli ve Aydın illerinde faaliyet gösteren sanayi tesisleri ve havza boyunca yer alan bütün yerleşim birimlerinin atık suları Büyük Menderes nehrinin sularıyla birlikte girdiği gölün ekolojisini olumsuz olarak etkiliyor. Bafa Gölü civarındaki tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçlar, dolaylı olarak göle karışıyor ve gölün doğal dengesini bozuyor. Tuz oranının yüksek olması ve kıyıda kurulan yavru balık üretim merkezlerinden kaynaklanan atıklar da Bafa Gölü'nün geleceğini tehlikeye sokuyor.AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Komisyon Genel Kurulu'nda Bafa Gölü'nü gündeme getirecek. Komisyonda tehlike çanları çalan göl için bir heyet oluşturularak yerinde inceleme kararı alınacak.Bafa gölündeki yoğun kirliliğin ana kaynağı olan Uşak, Denizli ve Aydın havzalarının tüm kirletici unsurlarını toplayan Büyük Menderes nehrinin kirli sularının temiz akması için, acil olarak arıtmalar tamamlanmalı.Göl kıyısındaki kuruluşların atık sularının göle girmesi engellenmeli.Göl çevresinde- ki yerleşimlerin bir an önce çöp sorunları giderilmeli.Su yüzeyindeki algle- rin temizlenerek, gölden çıka- rılması sağlanmalı.Kaçak avcılığın önlenme- si için denetlemeler yapılmalı.