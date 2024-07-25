Bağcılar’da eski eşini darbedip silahla yaralamıştı: Tutuklandı

Alınan bilgiye göre, şüpheli Y.K, 100. Yıl Mahallesi'nde eski eşi C.T'nin evinin olduğu sokağa geldi. Burada aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından Y.K. eski eşi C.T'yi önce darbedip daha sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kasten yaralama suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Y.K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.