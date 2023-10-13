Bağcılar’da İETT otobüsünün lastiklerini bıçaklanmıştı! Gözaltına alındı

Olay, Bağcılar'a bağlı Göztepe Mahallesi Tem Güney Yanyol Matbaacılar Caddesi kavşağının yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsünün arkasında seyir halinde olan bir araçla kornaya uzun şekilde basmaya başladı. Şoföre hakaret ve tehditler savurmaya başladı. Yoluna devam eden şoförü takip etti ve aniden aracından indi. Çıkardığı bıçakla otobüsün camlarına bıçakla vurdu ve iki lastiğini bıçaklayarak kesti. Otobüs yan yattı. Yolcular ve şoförünün hayatı tehlikeye girdi. Aracına tekrar binen şüpheliler kayıplara karıştı. Otobüs şoförü polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu iki şüpheli Aldulvahap A. ve Serhat A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından hakaret, mala zarar verme ve silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor.